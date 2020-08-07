В Барабинске ввели режим ЧС после ураганного ветра с дождем

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Барабинского района ввели режим ЧС на территории города Барабинска Новосибирской области, где накануне прошел ливень с сильным ветром, повредивший кровли зданий и поваливший деревья, сообщается в пятницу на сайте администрации Барабинского района.

Вечером в четверг ливень с сильным ветром прошел в Барабинском районе. У 22 домов, в том числе у здания школы, оказалась повреждена кровля, деревья были повалены в том числе на проезжую часть улиц, сорвало крышу здания мирового суда. Также из-за ветра произошло аварийное отключение от электричества 1 881 здания, в том числе одного медицинского учреждения и одного детсада. К полуночи электроснабжение было восстановлено почти во всем городе.

"Администрацией Барабинского района на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Барабинского района введен режим ЧС на территории г. Барабинска в связи с опасным природным явлением, вызванным ураганным ветром и сильным ливнем. При ликвидации последствий урагана, режим ЧС будет снят", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из резервного фонда города выделено около 164 тыс. рублей на проведение работ по расчистке улиц от упавших деревьев. Самой главной проблемой на данный момент является отсутствие электричества в ряде жилых домов.