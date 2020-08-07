В Алтайском крае открывают детсады, кафе, спортзалы, бани и парки

"7 августа губернатор Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Подписание документа означает переход ко второму этапу снятия ограничений, установленных в связи с распространением инфекции. После принятия указа откроются детские сады, возобновятся услуги в сфере детского допобразования", - сообщает пресс-служба.

БАРНАУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Ряд социальных учреждений в Алтайском крае, на работу которых ранее действовал запрет в связи с пандемией коронавируса, получил разрешение открыться. Губернатор региона утвердил документ с мерами по смягчению режима ограничений в том числе для детсадов, общепита, бань и парков, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Возобновляет работу общепит в закрытых помещениях при заполняемости не более 30% и соблюдении профилактических мер, но сохраняется запрет на работу фудкортов в ТЦ. Разрешается при соблюдении требований Роспотребнадзора деятельность всех спортивных объектов на открытом воздухе и в помещениях, в том числе фитнес-центров, ледовых арен, уличных тренажеров. Закрытыми пока остаются бассейны. Разрешены тренировки и соревнования, но при этом присутствие зрителей на трибунах не допускается.

Разрешение возобновить работу получили парки культуры и отдыха, аттракционы и аквапарки под открытым небом, но запрещено использование батутов. Медицинские учреждения постепенно возвращаются к плановой медицинской помощи - порядок ее возобновления в конкретном учреждении определяет Минздрав края в зависимости от эпидобстановки. Плановый прием пациентов разрешен уже 51 медучреждению. Также разрешается работа муниципальных бань при наполняемости не более 50%, разрешается розничная торговля непродовольственными товарами в магазинах площадью менее 800 кв. м.

В крае сохраняются масочный режим и режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Остается запрет на развлекательные мероприятия.

В Алтайском крае 9 809 подтвержденных случаев коронавируса, за сутки выявлено 95 случаев.