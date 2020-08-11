Uniper перенесла срок запуска 3-го энергоблока Березовской ГРЭС на I полугодие 2021 года

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Генерирующая компания "Юнипро" (входит в Uniper) перенесла сроки запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС на первую половину 2021 года из-за пандемии. Об этом говорится в сообщении Uniper.

"Возобновление работы третьего энергоблока Березовской ГРЭС не ожидается до первой половины 2021 г. из-за факторов, которые включают ограничения COVID-19", - отмечается в сообщении.

Компания ранее планировала ввести третий блок Березовской ГРЭС в четвертом квартале 2020 года

Третий энергоблок Березовской ГРЭС, которую "Юнипро" строила по ДПМ (договор о предоставлении мощности - прим. ТАСС), был запущен осенью 2015 года, а 1 февраля 2016 года там произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла. Блок в настоящее время находится в ремонте и с тех пор не осуществляет поставку мощности на рынок.

Инвестиции в восстановление блока составили 40 млрд руб.