Леса на стройке школы под Томском обрушились из-за нарушений правил безопасности

ТАСС, 11 августа. Следствие предварительно установило, что строители, возводившие школу в деревне Кисловка под Томском, нарушили правила безопасности, из-за чего обрушилась бетонная плита и пострадали четыре человека. По итогам проверки возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 10 августа 2020 года в дневное время при проведении строительных работ на объекте строительства "Школа на 1100 мест в деревне Кисловка микрорайона Северный Томского района Томской области" работниками строительной компании допущено нарушение правил безопасности, в результате чего произошло обрушение плиты перекрытия, что повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба и вреда здоровью четырем работникам", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и тяжкого вреда здоровью человеку").

Строительные леса обрушились на рабочих в понедельник, четверых доставили в больницу. Одного из них медики отпустили на амбулаторное лечение, состояние еще троих мужчин оценивается как тяжелое, средней степени тяжести и удовлетворительное, сообщали журналистам во вторник в пресс-службе областного департамента здравоохранения.