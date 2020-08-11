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"Юнипро" увеличит инвестиции в восстановление энергоблока Березовской ГРЭС до 44 млрд руб.

Ввод третьего энергоблока запланирован на I квартал 2021 года

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Генерирующая компания "Юнипро" (входит в Uniper) намерена направить на восстановление третьего энергоблока Березовской ГРЭС в целом 44 млрд руб., уже инвестировано 38 млрд руб. Целевая дата ввода - I квартал 2021 года, говорится в презентации "Юнипро".

"Уже инвестировано 38 млрд руб., осталось инвестировать 6 млрд руб. Незначительное увеличение бюджета проекта вызвано ростом расходов на содержание строительной площадки и продление договоров на монтаж строительных лесов", - отмечается в презентации.

Всего компания направила на инвестиции в первом полугодии 2020 года 4,4 млрд руб. против 6,2 млрд руб. годом ранее.

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