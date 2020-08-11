Эксперты: ресторанный бизнес в Сибири восстановится после пандемии минимум через два года

Индустрии общественного питания в Сибири, по мнению представителей отрасли, потребуется длительное время, чтобы выйти на докризисный уровень - пока смягчение ограничений не спасает. Например, в Новосибирской области начали открываться внутренние залы, но, как сообщил ТАСС владелец крупнейшей в Новосибирске сети ресторанов Денис Иванов, вернуться к финансовым показателям прошлого года заведения не смогут. Среди общих проблем - снижение покупательской способности, рост цен на продукты, и ряд других факторов.

ТАСС, 11 августа. Ресторанному бизнесу в Сибири понадобится не менее двух лет, чтобы компенсировать потери от ограничений, введенных из-за коронавируса. Основными проблемами стали кредиты, арендные платежи, кадровый голод и продолжающиеся в части регионов ограничения, рассказали ТАСС рестораторы и владельцы кафе.

"У многих заведений были миллионные аренды, их никто не сокращал: 5 месяцев заведение простояло закрытым, 5 млн рублей долг образовался. А еще кадровый кризис: многие сотрудники ушли из общепита, сейчас нужно искать новый персонал, обучать", - поясняет ТАСС председатель правления Сибирской федерации рестораторов и отельеров Галина Шеломенцева.

Рестораторы отмечают, что им нужна поддержка для выхода из кризиса. По словам Шеломенцевой, многие до сих пор не смогли воспользоваться 2% кредитом - банки отказывают без объяснения причин. Эти кредиты, оценочно, не получили 30-40% обращавшихся.

"Во многих регионах прошли компенсации коммунальных услуг на время закрытия заведений, плюс компенсации зарплат. Но не во всех регионах эти меры, к сожалению, пролонгировали. Например, в Новосибирской области эти выплаты делали в апреле-мае, за июнь никаких компенсаций уже не было, а в Томске и Алтайском крае они были", - отмечает Шеломенцева.

Как рассказал ТАСС пиар-менеджер ресторана "D.O.М." в Барнауле Ливи Данелия, в заведении готовы выполнять требования Роспотребнадзора о максимальной заполняемости в 30%, но это серьезная потеря клиентов. По его словам, государство компенсировало налоги во втором квартале, но в третьем квартале такого освобождения от платежей нет. Ресторан получил поддержу на дезинфицирующие средства, заведению оформили кредит на восстановление бизнеса, но получать его можно лишь частями и помесячно.

В то же время, как рассказала ТАСС управляющая ресторана "На старом месте" в наукограде Бийск Алтайского края Вера Шипуля, при работе их заведения в том же режиме, что и сейчас, к октябрю удастся покрыть потерянные финансы, а если заведение сохранит более 90% штата до апреля 2021 года, то не придется выплачивать государственный кредит. В ресторане следуют эпидтребованиям: гостей максимально рассаживают друг от друга, поставили на входе и в разных точках антисептики, есть перчатки для гостей.

Рестораны ждут открытия залов

Несмотря на сложности, кафе и рестораны открываются, и клиенты возвращаются в заведения - по словам руководителя отеля "Абакан", в составе которого работает ресторан с летней верандой Mama Roma, Марии Жабаровой, в Хакасии, где пока работают лишь уличные заведения, они очень востребованы. Люди стоят в очередях, чтобы попасть на летние террасы, однако, бизнес рассчитывает на открытие залов в сентябре, так как веранды - сезонное явление.

У томского общепита работает уже 110 летних веранд. Но по словам главы департамента потребительского рынка администрации Томской области Наталии Забавновой, кафе и ресторанов в городе гораздо больше, и не все имеют возможность открыть "летники".

"Для полноценной работы нужно открытие залов, <…> мы очень надеемся, что на этой неделе положительное решение [по снятию ограничений] будет принято", - пояснила Забавнова.

По словам исполнительного директора Сибирской ассоциации гостеприимства Ирины Максимовой (Красноярск), разрешения на работу помещений очень ждут и в Красноярском крае - не у всех есть возможность организовать уличные площадки. При этом Максимова подчеркивает, что после простоя 10-15% заведений все же не возобновят работу.