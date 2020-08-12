На севере Кузбасса приостановили работу золотодобытчиков из-за загрязнения реки

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Судебные приставы по решению суда приостановили на 90 суток работу золотодобывающего предприятия в Тисульском районе Кемеровской области за нарушение природоохранного законодательства и загрязнение малой реки Прямой Кундат, сообщается в среду на официальном сайте УФССП по Кемеровской области.

"Тисульский районный суд Кемеровской области признал общество с ограниченной ответственностью виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ ("Нарушение правил водопользования") и постановил приостановить деятельность предприятия на 90 суток. Сотрудники отделения судебных приставов по Тисульскому району УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу приостановили деятельность золотодобывающего предприятия на месторождении р. Прямой Кундат", - говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, речь идет о золотодобывающей компании "Кундат". Внеплановую проверку работы предприятия в конце июня текущего года совместно провели сотрудники Росприроднадзора, УФСБ по Кемеровской области и подразделений управления МВД. Поводом стали жалобы местных жителей на сильное помутнение рек в районах, где работают золотодобытчики. В ходе рейдов Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса было установлено, что грязные стоки попадали в реку при несанкционированных сбросах с отстойников золотодобытчиков.

Река Кия и ее приток Кундат на севере Кузбасса - популярное туристическое место, в котором также работают золотопромышленники. Кроме того, там ведется разведение ценных видов рыб (таймень, хариус и другие).

Чтобы снизить экологическую нагрузку на водные объекты, власти Кузбасса в 2020 году через Роснедра добились временной приостановки выдачи новых лицензий на золотодобычу по упрощенному заявительному принципу. Получить лицензию на золотодобычу теперь можно только через аукцион или конкурс. Также дополнительно усилен контроль за водными объектами.