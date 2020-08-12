"Ираэро" из-за высокого спроса на два месяца продлила выполнение рейсов из Иркутска в Сочи

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Ираэро" продлила до конца ноября выполнение рейсов из Иркутска в Сочи в связи с высоким спросом на это направление. Ранее полеты планировались до конца сентября, сообщила в среду пресс-служба компании.

"Авиакомпания "Ираэро" продлевает рейсы из Иркутска в Сочи на октябрь и ноябрь 2020 года. Полеты на самолетах "Суперджет-100" вместимостью до 100 пассажиров будут выполняться по прежнему расписанию: дважды в неделю по средам и пятницам с промежуточной посадкой в Барнауле", - говорится в сообщении.

По словам начальника службы организации перевозок "Ираэро" Александра Макина, в 2020 году авиакомпания наблюдает повышенный спрос на поездки на российский юг. "Это в первую очередь вызвано закрытием границ в связи с эпидемией коронавируса. Все летние рейсы показали практически стопроцентную загрузку, мы уверены, спрос сохранится и поздней осенью. Мы продолжаем выполнять все меры профилактики, в том числе термометрию на входе в самолет", - приводят слова Макина в сообщении.

"Ираэро" начала выполнять рейсы из Иркутска в Сочи в июне.

Авиакомпания "Ираэро" основана в 1999 году, базируется в аэропорту Иркутска, выполняет рейсы более чем в 40 городов России, а также за рубеж. В парке авиакомпании 25 воздушных судов.