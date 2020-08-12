Ученикам начальных школ в Иркутской области с 1 сентября начнут выдавать горячее питание

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области начнут обеспечивать бесплатным горячим питанием школьников 1-4 классов с 1 сентября 2020 года, а не с 2022 года, как планировалось ранее. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства образования.

В марте президент Владимир Путин подписал закон, который подразумевает обеспечение бесплатным питанием учеников начальной школы начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. На совещании во вторник глава государства выразил недовольство неготовностью четверти российских школ к организации горячего питания и поручил проанализировать сроки и пути решения этой проблемы.

"Учащиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций Иркутской области будут обеспечены бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года", - сказал собеседник агентства.

В апреле правительство региона сообщало, что переход на бесплатное горячее питание школьников 1-4 классов в Иркутской области запланирован на 1 сентября 2022 года, а численность учеников начальной школы к тому периоду составит порядка 144 тыс. человек. Необходимый объем средств, который тогда был назван, составляет 865 млн рублей, из которых 555 млн должны выделить из федерального бюджета, 310 млн - из областного.

Согласно закону, учеников младших классов должны обеспечивать бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечает за обеспечение горячим питанием учредитель школы.