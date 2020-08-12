Школы в Новосибирске будут самостоятельно выбирать режим обучения детей

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Руководители образовательных учреждений в Новосибирске будут самостоятельно выбирать формат обучения для школьников, исходя из требований Роспотребнадзора и количества мест в классах. Каждое учреждение будет иметь индивидуальный план организации учебного процесса, который предусматривает как очное, так и дистанционное обучение, сообщил журналистам в среду начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

В начале августа новосибирским Минобразования было предложено частично оставить дистанционную форму обучения в 80 школах региона из-за почти двукратного превышения плановой наполняемости. Как сообщал министр образования области Сергей Федорчук, в них будет организована смешанная форма обучения, при которой чередуются дистанционный и очный формат получения знаний. Также Ахметгареев ранее сообщал, что дистанционное образование в городских школах может быть организовано только по просьбе родителей.

"Организация образовательного процесса будет строиться с учетом условий в каждом конкретном образовательном учреждении. <…> Чем выше наполняемость образовательной организации, тем большая доля предметов переводится на режим обучения с использованием дистанционных технологий", - сказал Ахметгареев.

Он рассказал, что в Новосибирске 46 школ обучаются в одну смену, 157 школ осуществляют обучение в две смены. В этих школах организация обучения потребует от руководителей особого подхода. Ахметгареев пояснил, что для каждого учебного заведения будет разработана дорожная карта, исходя из которой будет строиться его работа с 1 сентября.

"На уровне начального образования предусматривается модель обучения, при которой пять дней дети будут обучаться очно, шестой день - с использованием дистанционных технологий. В старших классах количество дней обучения без посещения образовательных учреждений вырастет от двух до трех дней на уровне, прежде всего, среднего и общего образования", - пояснил чиновник. Он добавил, что руководством школ могут быть определены предметы, по которым обучение будет проходить только в очном формате, и предметы, по которым будет организовано обучение с применением дистанционного режима.

Кроме этого, с 1 сентября в каждой школе Новосибирска будет установлено специальное расписание с 8 до 9 часов утра, по которому дети будут проходить в школу по запасным входам. Такой график позволит развести поток учеников.