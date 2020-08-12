Суд оштрафовал разрез "Кийзасский" почти на 12 млн рублей за ущерб лесам при сходе оползня

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Мысковский городской суд по требованию природоохранной прокуратуры назначил почти 12 млн рублей штрафа разрезу "Кийзасский" за причинение вреда лесам, когда летом прошлого года с угольного отвала сошел оползень, повредив лесные насаждения и перекрыв русло реки. Об этом сообщается в среду на едином портале прокуратуры РФ.

"Новокузнецкий межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением в интересах РФ и неопределенного круга лиц и потребовал взыскать с ООО "Разрез "Кийзасский" возмещение вреда, причиненного лесам, в сумме 11 млн. 858 тыс. рублей. Мысковский городской суд удовлетворил требования прокурора и полностью взыскал сумму ущерба", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в июне 2019 года горная масса с отвала разреза "Кийзасский" в Мысковском городском округе Кузбасса сошла в реку Большой Кийзас, в результате чего было перекрыто около 800 метров в русле реки, уничтожены лесные насаждения. Во время схода оползень задел и повредил девять опор резервной линии электропередачи. Причиной происшествия стало нарушение требований промышленной безопасности на разрезе.

По данным прокуратуры, "Кийзасский" после схода оползня выплатил только административный штраф в размере 200 тыс. рублей, назначенный угледобывающему предприятию в качестве наказания за самовольное занятие лесных участков. Причиненный лесным насаждениям вред компания не компенсировала, в связи с чем прокуратура была вынуждена обратиться в суд.

Разрез "Кийзасский" расположен в городе Мыски на юге Кемеровской области и введен в эксплуатацию в ноябре 2014 года.