Льготы по налогу на прибыль для инвесторов из ТОР в Кузбассе продлили до 2024 года

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Кузбасса внесли изменения в региональный закон о налоговых льготах и продлили действие пониженной ставки по налогу на прибыль для резидентов территорий особого социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР) на четыре года, а на два года - для инвесторов и резидентов технопарков. Данная мера позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, сообщил в среду ТАСС заместитель губернатора по экономическому развитию Константин Венгер.

"Благодаря внесению изменений в областной закон срок предоставления льготы по налогу на прибыль организаций продлен. Субъекты инвестиционной, инновационной и производственной деятельности, резиденты технопарков и участники зон экономического благоприятствования смогут платить налог по пониженной ставке с 17% до 13,5% до конца 2022 года. Для резидентов ТОСЭР срок действия налоговой льготы продлен до конца 2024 года, при этом в первые пять лет с момента получения прибыли ставка будет снижена с 17% до 5%, а на последующие пять лет - до 10%. Это позволит создать наиболее благоприятные условия для ведения инвестиционной деятельности", - сказал Венгер.

Данные пониженные ставки по налогу на прибыль в Кузбассе были установлены в 2017 году и действовали до конца 2020 года. В данный момент в регионе льготами пользуются девять компаний, реализующих инвестиционные проекты, три резидента технопарков Кузбасса, три организации - участники зоны экономического благоприятствования, а также 54 резидента ТОР.

По данным областного правительства, статус ТОР в Кузбассе имеют четыре моногорода - Анжеро-Судженск, Юрга, Новокузнецк и Прокопьевск, в них работают 54 резидента, которые на сегодня инвестировали в реализацию своих проектов уже более 2,6 млрд рублей. Кроме льгот по налогу на прибыль резиденты ТОР в Кузбассе получают льготы по налогу имущество, также для них снижаются тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды с 30% до 7,6%.