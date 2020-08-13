Фонд поддержки предпринимательства Тувы докапитализирован на 76 млн рублей в 2020 году

ТАСС, 13 августа. Фонд поддержки предпринимательства Тувы докапитализирован в 2020 году в рамках мер по борьбе с последствиями пандемии. Об этом ТАСС в четверг сообщила министр экономики республики Елена Каратаева.

"Мы докапитализировали фонд поддержки в рамках борьбы с коронавирусом на 76 млн рублей", - сказала Каратаева.

Средства получены за счет субсидии из федерального бюджета. В ноябре 2019 года фонд был докапитализирован на 220 млн рублей.

Микрокредитная компания "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" существует с 2003 года. Фонд является некоммерческой организацией, основная цель которой - создание условий для развития предпринимательства в республике.