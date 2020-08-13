В Кузбассе почти 3 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых с 1 июля

КЕМЕРОВО, 13 августа. /ТАСС/. Почти 3 тыс. жителей Кузбасса зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход с 1 июля текущего года, когда в регионе начал действовать этот специальный налоговый режим. За первый месяц он показал востребованность и хорошие перспективы дальнейшего роста числа самозанятых, сообщил ТАСС замгубернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.

"С момента введения специального налогового режима, то есть с 1 июля, уже 2948 кузбассовцев зарегистрировались в качестве самозанятых. Мы видим, что представители микробизнеса положительно оценивают преимущества налога на профессиональный доход, ожидаем, что число самозанятых будет расти и дальше. Кроме пониженной налоговой ставки, самозанятые также могут воспользоваться и действующими для субъектов МСП мерами поддержки - это субсидии, льготные займы, имущественная поддержка и другие", - сказал Венгер.

По данным департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса, самозанятые при регистрации могут получить налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей, который уменьшает с 4% до 3% ставку налога на доходы от физических лиц и снижает с 6% до 4% налог на доходы, полученных от юридических лиц и ИП. Кроме того, всем плательщикам налога на профессиональный доход предоставляется дополнительный налоговый бонус в размере одного МРОТ (12 130 рублей), который можно направить на уплату налога.

Самозанятым доступны бесплатные консультационные услуги в центре "Мой бизнес", который создан в регионе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", также они могут принимать участие в образовательных программах.

"Специалистами центра уже проведено более 200 индивидуальных консультаций по вопросам действия налога на профессиональный доход, еженедельно проводятся вебинары. Мы запустили чат в мессенджере Telegram, где в режиме онлайн консультируем самозанятых и тех, кто планирует перейти на данный налоговый режим, по всем возникающим вопросам", - сказала ТАСС директор центра "Мой бизнес" Кристина Шинкарюк.

Специальный налоговый режим

С 1 июля новый специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - начал применяться на всей территории страны. До этого он тестировался в 23 пилотных регионах.

Стать официальным самозанятым можно с 16 лет. Применять новый налоговый режим могут физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые сами производят товары и услуги и у которых нет работодателя и наемных работников. При этом годовой доход налогоплательщика не должен превышать 2,4 млн рублей.

Для налога на профессиональный доход установлены льготные ставки (4% с доходов от физических лиц и 6% - с доходов от юридических лиц и ИП). Все процедуры, связанные с регистрацией самозанятым и дальнейшим оформлением, производятся через мобильное приложение или личный кабинет. Такой формат освобождает граждан от визитов в налоговую инспекцию и бумажной отчетности.