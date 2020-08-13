Прокуратура выявила нарушения в работе МТУ Росимущества в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 13 августа. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края выявила нарушения в действиях межтерриториального управления Росимущества, которое до сих пор не приняло в федеральную собственность емкости с трихлорсианом (хлорциан), хранящихся на заводе-банкроте в Железногорске. Об этом говорится в четверг в сообщении прокуратуры.

Об опасности хранящихся на обанкротившемся заводе полупроводникового кремния на территории закрытого административно-территориального образования Железногорск 400 кубометров хлорциана в июле на своих страницах в соцсетях написал вице-спикер краевого заксобрания Алексей Кулеш. Он отметил, что емкости с веществом много лет не обслуживались и сейчас находятся в аварийном состоянии. Правительство региона создало рабочую группу по ликвидации склада.

"По результатам проверки выявлены нарушения, связанные с длительным бездействием должностных лиц МТУ Росимущества. Так, с марта 2020 года орган управления государственным имуществом не исполняет вступившее в законную силу определение Арбитражного суда Красноярского края, обязывающее его принять вышеуказанные емкости в федеральную собственность", - говорится в сообщении. Руководству межтерриториального управления по Красноярскому краю, Хакасии и Туве вынесено представление.

По данным ведомства, на территории завода хранится 180 тонн этого взрывчато-пожароопасного химвещества. Также сотрудники прокуратуры совместно со специалистами Ростехнадзора проверяют исполнение законодательстве в сфере промышленной безопасности, в рамках которого будет оценено состояние емкостей с трихлорсианом.

Ранее правительство региона сообщало, что опасности для населенных пунктов и населения и рисков возникновения чрезвычайной ситуации нет. Региональные власти отмечали, что территория ЗАТО Железногорск находится в ведении федеральных органов государственной власти, у правительства края отсутствуют правовые основания для вмешательства в деятельность предприятия, к тому же находящегося в процедуре конкурсного производства.

Первая очередь завода полупроводникового кремния была запущена в Железногорске в 2008 году. В 2017 году завод был признан банкротом.