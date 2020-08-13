Почти 10 тыс. жителям приграничных районов Тувы поставят вакцину от чумы

Тувинский природный очаг чумы является северной частью Монгольского природного очага чумы. К нему относятся территории Овюрского и Монгун-Тайгинского, с 2016 года и Тес-Хемского районов. Во вторник региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что выявлено широкое распространение возбудителя чумы на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов. В четверг глава Тувы Шолбан Кара-оол поставил задачу охватить вакцинацией жителей Овюрского и Монгун-Тайгинского района старше двух лет.

КРАСНОЯРСК, 13 августа. /ТАСС/. Почти 10 тыс. человек планируется охватить в 2020 году вакцинацией в Тувинском природном очаге чумы. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Тувы со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

"По эпидемиологическим показаниям против чумы планируется охватить [вакцинацией] на 2020 год 9 687 человек, в том числе 3 540 детей, проживающих в природном очаге и [из числа] контингентов высокого риска. По состоянию на 12 августа иммунизировано 80,7% от плана или 7 818 человек, в том числе 2 156 детей", - сообщили в пресс-службе.

В Монгун-Тайгинском районе привито более 4,2 тыс. человек, Овюрском -более 3,1 тыс., в Тес-Хемском - 454 жителя. Профилактические мероприятия проводятся ежегодно, кроме плановой иммунизации проводится широкая разъяснительная работа среди населения, беседы о недопустимости отлова и охоты на краснокнижного тарбагана, сурков и сусликов, являющихся резервуаром и основными источниками инфекции, и опасности блох и вшей как переносчиков чумных бактерий для людей.

Также сообщается, что подтвержденные случаи заболевания людей чумой в Монголии располагаются на расстоянии 400-500 км от границ Российской Федерации, место заболевания человека в Северном Китае удалено от границ России примерно на 800 км. Во всех случаях все заболевания людей с подозрением на чуму своевременно купированы соответствующими службами Монголии и Китая.

Чума передается людям от зараженных животных (преимущественно грызунов), а также через укусы блох, приводя к бубонным формам инфекции. Опасно для человека и мясо сурков, которые являются природными носителями чумы в Азии и на территории России. Чума также передается от инфицированного человека при личных контактах. Чума лечится антибактериальными средствами, для профилактики инфекции проводится вакцинация.