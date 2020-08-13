Авиакомпания "Сила" возобновила рейсы из Томска до Абакана и Барнаула

ТОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("Сила") возобновила отмененные в начале 2020 года из-за пандемии перелеты из Томска до Абакана (Республика Хакасия) и Барнаула (Алтайский край), сообщила в четверг пресс-служба областной администрации. До отмены рейсы по данным направлениям пользовались популярностью, а самолеты вылетали три раза в неделю полностью загруженные.

"Возобновлены авиарейсы Томск - Абакан и Томск - Барнаул. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" выполняет рейсы на самолетах АН-28 три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС первый замдиректора авиакомпании Александр Гениевский, перелеты по этим направлениям были прекращены из-за пандемии коронавирусной инфекции в начале 2020 года. При этом данные направления пользовались популярностью - самолеты по три раза в неделю вылетали полностью загруженные (15-16 пассажиров). Сейчас эпидситуация позволяет вернутся к перелетам.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Томской области начал действовать 31 марта. Последний раз ограничения продлевались до 31 августа, но в июле их начали частично снимать. Так, с 21 июля возобновили работу летние веранды ряда заведений общепита в Томске, с 22 июля - автошколы, с 27 июля - музеи и парки аттракционов, а с 28 июля - фитнес-клубы и бассейны. Также 1 сентября состоятся торжественные линейки в школах региона. По последним данным регионального оперштаба, коронавирусной инфекцией в Томской области заразились 4 792 человека, 3 363 человека выздоровели, 48 пациентов умерли.