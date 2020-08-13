Сотрудники Авиалесоохраны потушили крупный пожар на Васюганских болотах

ТОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники Авиалесоохраны ликвидировали пожар на площади 180 га, который разгорелся из-за сухой грозы пять дней назад на территории заповедного Васюганского болота - самого крупного болота в мире, сообщили журналистам в пресс-службе ФБУ "Авиалесохрана".

"За прошедшие сутки парашютисты-десантники томской и федеральной Авиалесоохраны потушили в Каргасокском районе Томской области один из самых сложных пожаров в России. Пожар действовал в районе Васюганского болотного массива, который является самой крупной заболоченной системой в мире. Сводный отряд парашютистов-десантников в количестве 37 человек вручную боролся с огнем и ликвидировал пожар на площади 180 га", - говорится в сообщении.

Пожар начался 8 августа, к 11 августа его удалось локализовать на площади 180 га, а к 13 августа - полностью ликвидировать. Причина возникновения пожара - сухая гроза.

В настоящее время на территории региона действуют 11 пожаров на землях лесного фонда на площади 2 023 га. В тушении задействованы 15 единиц техники, 79 сотрудников авиапожарной службы (в том числе 27 человек федерального резерва Авиалесоохраны), 30 специалистов наземных лесопожарных подразделений департамента лесного хозяйства и лесничеств области, 25 человек из добровольной пожарной дружины и 87 сотрудников регионального управления МЧС.

О заповеднике

В декабре 2017 года было подписано постановление о создании заповедника площадью 614,8 тыс. гектаров в Томской и Новосибирской областях, на территории Васюганского болота. Юридическое оформление заповедника произошло в 2018 году, его создание включено в национальный проект "Экология".

Большие Васюганские болота площадью 5,3 млн гектаров находятся в Западной Сибири, на территории Томской, Омской и Новосибирской областей. Здесь обитают редкие и исчезающие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу РФ и охраняемые международными договорами. Это стратегическое хранилище пресной воды (400 кубических километров), также там содержится порядка 2% мировых запасов торфа. Болота являются природным охладителем климата, они изымают из атмосферы углерод основу парниковых газов. Васюганские болота в 2007 году включены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.