Двух кандидатов-самовыдвиженцев в горсовет Новосибирска оштрафовали за агитационные кубы

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Кандидаты-самовыдвиженцы в городской совет Новосибирска Александра Попова и Сергей Бойко, на которых были составлены административные протоколы за размещение агитационных кубов, оштрафованы на 10 тысяч и 20 тысяч рублей за организацию несогласованной акции. Об этом говорится в сообщении на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

По данным местных СМИ, Бойко и Попова разместили в городе агитационные кубы - несколько квадратных баннеров, скрепленных единой конструкцией, образующей куб. За это в их отношении были составлены административные протоколы по статье 20.2 КоАП.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 13 августа Бойко С. А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Другой самовыдвиженец - Александра Попова оштрафована на 10 тысяч рублей.

Выборы в горсовет Новосибирска пройдут 13 сентября в единый день голосования. После отмены выборов депутатов по партийным спискам в феврале текущего года, выборы в горсовет пройдут по мажоритарной системе - будут избираться 50 депутатов по одномандатным округам.