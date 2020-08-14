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Власти Алтайского края вновь разрешили приглашать гостей на бракосочетания

На церемонии может присутствовать не более 10 человек, включая сотрудника ЗАГСа и самих молодоженов

ТАСС, 14 августа. Власти Алтайского края с пятницы разрешили приглашать гостей на церемонию бракосочетания. До этого на регистрации брака могли присутствовать лишь молодожены, сообщила пресс-служба правительства региона.

"По согласованию с управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю в рамках второго этапа снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, с 14 августа разрешено проведение церемонии бракосочетания в присутствии родителей и близких родственников. До сегодняшнего дня регистрация брака проводилась только в присутствии молодоженов", - говорится в сообщении.

Число гостей не должно превышать 10, включая сотрудника ЗАГСа и самих молодоженов. Все присутствующие должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию, уточняется в сообщении.

О втором этапе снятия ограничений власти края объявили 7 августа, открыться разрешили спортивным объектам, заведениям общепита с соблюдением всех санитарных требований, паркам. Общее число выявленных случаев коронавируса в Алтайском крае, по последним данным регионального оперштаба, превысило 10,3 тыс. человек, выздоровели 8 628, умерли 265.

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