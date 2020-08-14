В Красноярске изучат формирование иммунитета у детей, перенесших коронавирусную инфекцию

ТАСС, 14 августа. Ученые и медики в течение года будут наблюдать группу детей в Красноярске, перенесших коронавирусную инфекцию. Проект поможет изучить особенности формирования иммунитета к вирусу у детей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Министерства здравоохранения Красноярского края.

"Уникальный проект реализуется Красноярским государственным медицинским университетом совместно с министерством здравоохранения Красноярского края. Наблюдать детей будут в течение года после перенесенной коронавирусной инфекцией. Для проекта будет отобрана группа детей и подростков в возрасте от 2 до 17 лет", - говорится в сообщении. Участие в проекте добровольное и бесплатное.

Единственный критерий для отбора в группу - факт заражения коронавирусной инфекцией, отраженный в медицинской документации. Тяжесть заболевания и его форма не важны - это может быть пневмония, поражение желудочно-кишечного тракта или бессимптомное течение. Специалисты будут отслеживать, как изменяется уровень антител к коронавирусу у ребенка.

"Механизмы формирования иммунитета у взрослого и ребенка существенно различаются. У взрослого устойчивый иммунитет формируется в прямой взаимозависимости с тяжестью течения заболевания. Когда же речь идет об иммунитете детей - этот механизм не работает. Факторы, от которых зависит формирование специфического иммунитета, и как долго он будет сохраняться у юных пациентов, нам и предстоит изучить", - цитируют в пресс-службе куратора проекта Павла Шестерню.

В течение года детей будет наблюдать участковый педиатр, который в случае необходимости направит их на консультацию к профессорам медицинского университета.

Коронавирусная инфекция диагностирована в Красноярском крае более чем у 14,9 тыс. жителей края. Среди них, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 14 августа, 1 120 заразившихся в возрасте с года до 17 лет.