В Красноярске из-за оползня на придомовой территории возбудили уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении неустановленных лиц мэрии Красноярска после оползня на придомовой территории одного из многоэтажных домов. Об этом в пятницу говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В июне этого года в социальных сетях появилось видео, на котором видно, что на придомовой территории перед многоэтажным домом по адресу: 2-я Огородная, 22а, после сильных осадков асфальт покрылся трещинами, часть сползла по склону вместе с ограждениями. Мэрия города ввела в районе дома ЧС техногенного характера.

"По предварительной версии следствия, в период с 2015 по июнь 2020 года неустановленные на данный момент сотрудники администрации Красноярска ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности, выдав застройщику разрешение на ввод жилого многоквартирного дома по адресу: 2-я Огородная, 22а, в эксплуатацию при наличии несоответствий объекта проектно-строительной документации, а также не приняв своевременных мер по устранению аварийной ситуации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, такая ситуация возле дома складывалась с 2018 года. Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ - "Халатность". Ранее сообщалось, что коммунальные службы приступили к организации водоотвода. По данным мэрии, застройщик неправильно выполнил уклоны и водоотвод. В администрации города отмечали, что угрозы обрушения дома нет.