В Кемерове загорелся строящийся ледовый дворец

КЕМЕРОВО, 14 августа. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание, возникшее в пятницу на крупном строящемся спортивном объекте в Кемерове - ледовой арене"Кузбасс". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

"Поступил сигнал о возгорании на проспекте Притомском на месте строящегося спортивного объекта. На место выехали восемь пожарных расчетов", - сообщили в пресс-службе главка.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, возгорание произошло в здании строящегося ледового дворца.

Сотрудники МЧС локализовали пожар, - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Возгорание локализовано", - сказали в пресс-службе.

В тушении задействованы 10 единиц техники.

Ледовый дворец "Кузбасс" строится на берегу реки Томь рядом с будущей многофункциональной "Кузбасс-Ареной" на 6 тыс. зрителей, предназначенной для проведения матчей по волейболу, баскетболу и мини-футболу, соревнований по единоборствам, а также концертов. Дворец будет сдан к июлю 2021 года. Генеральным подрядчиком строительства по итогам конкурсных торгов выбрана компания "СДС-Строй" (входит в состав холдинговой компании "СДС"), сумма контракта составила 7,6 млрд рублей.