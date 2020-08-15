Ученые завершили сбор растений близ Норильска для определения накопленного загрязнения

ТАСС, 15 августа. Отряд ботаников Большой норильской экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) закончил работу по сбору растений по берегам рек, теперь изучение образцов будет вестись в лабораториях, говорится в сообщении пресс-службы экспедиции.

"Одной из последних точек, на которой команда специалистов отряда "Наземные экосистемы" произвела отбор проб в первой половине августа, был берег реки Пясина. В районе поймы в сообщество растений входит около ста видов. В гербарий по итогам изучения этой территории вошли около 200 образцов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вода в Пясине чистая, бирюзового цвета, водится очень много промысловой рыбы - сиг, муксун, чир, щука. "У истока Пясины 5-10 видов растительности - для такой местности это вполне нормально, больше их и не бывает. Это очень близко к естественному состоянию растительности", - сказал доктор наук из Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Михаил Телятников.

За полмесяца полевых работ ученые из пяти отрядов собрали порядка 300 кг различных проб. Далее эти образцы будут тщательно анализироваться в 14 институтах СО РАН. После небольшого перерыва ученые возобновят свои исследовательские работы, а к полевому этапу экспедиции присоединится геохронологический отряд.

Об экспедиции на Таймыр

Сибирское отделение Российской академии наук впервые за последние годы отправило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции являются бассейны рек Пясина, Норилка, Амбарная, также будет изучено озеро Пясино. Экспедиция продлится пять месяцев - с июля по ноябрь, в ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. До конца августа ученые соберут образцы почв, растений и донных осадков, затем начнется работа в лабораториях. Первые итоги работы экспедиции ожидаются в ноябре - декабре 2020 года.