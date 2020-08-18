Трассу К-02 через город Алтайского края Камень-на-Оби отремонтируют за 294,3 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. ГУП дорожного хозяйства Алтайского края "Центральное дорожно-строительное управление" отремонтирует более 10 км дороги в районе города Камень-на-Оби, соединяющей западные районы Алтайского края с Новосибирской областью. Стоимость работ составит 294,3 млн рублей, средства выделят из краевого бюджета, говорится в материалах сайта госзакупок.

"На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 1 ст. 71 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" признать единственного участника государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края "Центральное дорожно-строительное управление" и поданную им заявку соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе", - говорится в документации.

Подрядчик должен отремонтировать трассу Павловск - Камень-на-Оби - граница Новосибирской области с 128 до 139 км до октября 2021 года. В списке работ разбор существующей насыпи, срез старого асфальта и укладка нового, ремонт труб и восстановление освещения.

Ремонтируемый участок - часть одной из двух основных автодорог, соединяющих Алтайский край с Новосибирской областью и другими регионами. Некоторые участки трассы находятся в аварийном состоянии. Экс-глава Алтайского края Александр Карлин ранее заявлял, что дорогой активно пользуются жители более 20 районов региона. Как сообщал министр транспорта региона Александр Дементьев, по трассе через город Камень-на-Оби идут транзитные автомобильные потоки, на участке присутствует маятниковая миграция - ежедневные поездки граждан из одного населенного пункта в другой.