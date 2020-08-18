В Иркутской области на поиски пропавшего рыбака вылетел вертолет МЧС

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Вертолет со спасателями направили на поиски рыбака, пропавшего в Иркутской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Для проведения работ по поиску мужчины в труднодоступной местности Катангского района Иркутской области вылетел вертолет МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда в составе пяти человек. По предварительной информации, житель Нижнеилимского района, прилетевший на отдых к родственникам, проживающим в селе Бур, 12 августа пошел рыбачить на реку Чангиль и не вернулся", - говорится в сообщении.

Ранее поиски вели родственники и местные жители, однако это не дало результата, и они обратились за помощью. Расстояние от населенного пункта до реки примерно 20 км.