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В Иркутской области на поиски пропавшего рыбака вылетел вертолет МЧС

Мужчина 12 августа ушел рыбачить на реку Чангиль в 20 км от села и не вернулся
Описание
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Вертолет со спасателями направили на поиски рыбака, пропавшего в Иркутской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Для проведения работ по поиску мужчины в труднодоступной местности Катангского района Иркутской области вылетел вертолет МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда в составе пяти человек. По предварительной информации, житель Нижнеилимского района, прилетевший на отдых к родственникам, проживающим в селе Бур, 12 августа пошел рыбачить на реку Чангиль и не вернулся", - говорится в сообщении.

Ранее поиски вели родственники и местные жители, однако это не дало результата, и они обратились за помощью. Расстояние от населенного пункта до реки примерно 20 км.

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