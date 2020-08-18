В Новосибирской области после ремонта открыли один из старейших вокзалов Транссиба

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Железнодорожный вокзал открылся после ремонта на станции Убинская Новосибирской области, которая была построена в 1896 году и является частью Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"В 2017 году Западно-Сибирская дирекция по капитальному строительству - структурного подразделения Дирекции по строительству сетей связи - филиала ОАО РЖД выступила в качестве заказчика по проектированию и строительству объекта служебно-технического здания на ст. Убинская. Стоимость строительства объекта составила 153,2 млн руб.", - говорится в сообщении.

Минтранс области и районная администрация отремонтировала примыкающую к вокзалу улицу для удобного подъезда. К сентябрю в Новосибирской области также реконструируют железнодорожные вокзалы в Чанах и Татарске. На 2021 год намечено окончание работ на новом железнодорожном вокзале Бердска, где проживает больше 100 тыс. человек.

В январе 2020 года правительство региона и мэрия Новосибирска подписали с РЖД соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2020-2025 годы. Документ направлен на развитие пригородного железнодорожного транспорта, создание новых транспортно-пересадочных узлов, улучшение пассажирской инфраструктуры в границах Новосибирской области.

Как сообщал начальник Западной-Сибирский железной дороги Александр Грицай, за прошедшие пять лет РЖД вложила в Новосибирскую область около 42,5 млрд рублей, 13,6 млрд - в 2019 году. Эти средства пошли на развитие инфраструктуры станций Сеятель, Новосибирск-Посадочный, строительство вокзалов на станциях Чаны, Татарская, Сокур.

Соглашение между ОАО "РЖД" и Новосибирской областью до 2025 года предусматривает также реализацию проекта "Городская электричка", предполагающего транспортную доступность левого берега Новосибирска, развитие предприятия "Экспресс-пригород" - крупнейшего за Уралом пригородного перевозчика, и других перспективных проектов развития железнодорожного сообщения.