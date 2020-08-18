В новосибирском госуниверситете создали лабораторию анализа отраслевых рынков

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Экономический факультет Новосибирского государственного университета (НГУ) создал лабораторию эмпирического анализа отраслевых рынков. Лаборатория займется научным анализом состояния рынков, а также анализом данных различных экономических отраслей в партнерстве с частными компаниями, говорится в сообщении пресс-службы НГУ.

"Новая лаборатория эмпирического анализа отраслевых рынков Экономического факультета НГУ нацелена не только на развитие методов и построение сугубо теоретических моделей. Дело в том, что накопленные компаниями данные, кроме научного интереса (тестирования новых моделей и проверки теорий), представляют еще и коммерческий интерес, заинтересованные компании могут получить выгоду от подробного анализа этих данных, решить совершенно конкретные текущие задачи, например, получить оценку спроса на товары или услуги, оптимизировать ценно-ассортиментную политику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что важнейшей задачей лаборатории станет привлечение заказов от бизнес-партнеров, а также развитие собственных кадров и партнерство с ведущими российскими и зарубежными научными организациями. Именно университеты подходят для этой роли лучше всего, поскольку они способны сочетать научно-исследовательские вопросы и прикладные задачи. Планируется, что проекты будут выполнять в том числе студенты НГУ.

В связи с открытием лаборатории на факультете, также с нового учебного года, будет читаться курс "Эмпирический анализ отраслевых рынков". К концу года будет разработан соответствующий курс магистратуры. В рамках данных курсов студенты будут получать практику работы в аналитических проектах лаборатории.

Новосибирский государственный университет создан в 1959 году в новосибирском Академгородке. Входит в рейтинг лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии 2019 года по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Университет ведет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учатся более 8 тысяч студентов.