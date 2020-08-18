В Енисей выпустили около 100 тыс. мальков сибирского осетра

КРАСНОЯРСК, 18 августа. /ТАСС/. Почти 100 тыс. мальков сибирского осетра выпустили в Енисей в Красноярском крае. Об этом во вторник сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона.

"В Енисейском районе специалисты министерства экологии и рационального природопользования края выпустили в бассейн реки Енисей около 100 тысяч мальков сибирского осетра. По традиции осетровых выпустили в Прутовском мелководье. Это особо охраняемая природная территория местного значения, где вылов рыбы и иная хозяйственная деятельность строго запрещены", - сообщили в министерстве.

В ведомстве пояснили ТАСС, что мальков получают на рыборазводном заводе в Приморске. Выпуск осетровых проводится с 2008 года в рамках краевой программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов". Вес одного малька в среднем составляет один грамм, в длину они три-четыре сантиметра.

До половозрелости осетр растет 15-20 лет, что делает эту рыбу очень уязвимой от браконьеров. В Красноярском крае с 1998 года вылов осетра и стерляди запрещен - эти виды рыб занесены в Красную книгу.

Осетр нерестится раз в четыре-пять лет, в природе из икринок в мальков развиваются не более 0,1%. При искусственном воспроизводстве этот показатель больше - около 25%.