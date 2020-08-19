ФАС приостановила торги на строительство объекта в туркластере Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) приостановило аукцион на выбор подрядчика строительства культурно-досугового центра в курортном поселке Озеро-Карачи, который является частью крупного туристического объекта "Озерный кластер" в 463 км от Новосибирска, по жалобе алтайской компании "Сибагротранс". Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

"Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа", - говорится в сообщении.

Управление капстроительства Новосибирской области 7 августа объявило аукцион на поиск подрядчика для строительства культурно-досугового центра на улице Школьная, 58/1 курортного поселка Озеро-Карачи. Начальная цена контракта составляет 286,8 млн рублей, предполагается, что работы профинансируют из областного бюджета. Работы должны завершить в декабре 2022 года.

По итогам торгов 18 августа ни одна компания не подала заявку на участие, аукцион признали несостоявшимся. В тот же день "Сибагротранс" обратилась в новосибирское УФАС с жалобой на процедуру проведения закупки. В качестве доводов директор компании Сергей Белкин указал, что заказчик не разместил проектно-сметную документацию в полном объеме, лишив участников обоснованно сформировать свое предложение.

"В аукционной документации отсутствует заключение экспертизы о достоверности сметной стоимости документации. Непроведение экспертизы сметной стоимости работ может вести к увеличению расходования бюджетных средств, а также к нецелевому их использованию", - указал Белкин в документе.

Заявитель попросил антимонопольную службу обязать заказчика привести документацию о закупке в соответствие с законодательством. Региональное УФАС приняло жалобу к рассмотрению и назначило дату заседания на 21 августа.

О кластере

Курортный поселок Озеро-Карачи - часть крупного туристического объекта "Озерный кластер" площадью 219 га в Чановском районе Новосибирской области в 463 км от Новосибирска. "Озерный кластер" начали создавать в 2013 году в рамках федеральной программы развития туризма. Проект предусматривал реконструкцию корпусов старого курорта, расположенного на озере, строительство оздоровительного комплекса, йодобромного бассейна, спортивных площадок. Ядром является санаторий "Озеро Карачи".

Как сообщало ТАСС минэкономразвития региона, строительство кластера закончили в 2018 году. Он представляет собой логистически связанную территорию в границах Озеро-Карачинского сельсовета и включает в себя комплекс туристических инфраструктурных объектов санаторно-курортного, рекреационного и сервисного назначений: современные спальные корпуса, водогрязелечебница, питьевая галерея, теплые переходы, плавательный бассейн с аквапарком, благоустроенный пирс, новейшее медицинское оборудование.

По данным министерства, туристический поток в "Озерный кластер" после окончания ремонтных работ увеличился в 1,24 раза - с 9 022 человек в 2016 году до 11 169 человек в 2019 году.