Прокуратура на Алтае выявила хищение 15,8 млн рублей при долевом строительстве дома

ТАСС, 19 августа. Уголовное дело о мошенничестве при долевом строительстве многоквартирного дома в Горно-Алтайске возбуждено в Республике Алтай по материалам прокурорской проверки. Были похищены 15,8 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры региона.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Размер похищенного - более 15,8 млн рублей", - сообщает пресс-служба.

Прокуратура Горно-Алтайска провела проверку законности расходования должностными лицами МУП "Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление" денег граждан и юрлиц на долевое строительства десятиэтажного дома № 3 в переулке Театральном. Установлено, что деньги дольщиков привлечены МУПом с июля 2018 по март 2019 года, часть договоров долевого участия заключена для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот.

При этом, в 2019 году строительство дома велось с перерывами, а с февраля 2020 года остановилось полностью. Построен только первый этаж и часть второго. Деньги со специального счета из вносов участников долевого строительства, при этом, израсходовал МУП на цели, не связанные со строительством дома.