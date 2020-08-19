Томские власти сняли ограничения на занятия спортом для детей

ТОМСК, 19 августа. /ТАСС/. Власти Томской области приняли решение снять введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на занятия спортом для детей до 14 лет, а также разрешили заниматься контактными видами спорта. В планах оперштаба региона при сохранении благоприятной эпидобстановки с 1 сентября возобновить работу учреждений дополнительного образования, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса, возглавляемый губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, принял решение разрешить посещать учреждения спорта детям моложе 14 лет, а также снять действующие ограничения по занятиям контактными видами спорта", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Томской области начал действовать 31 марта. Последний раз ограничения продлевались до 31 августа, но в июле их начали частично снимать. Так, с 21 июля возобновили работу летние веранды ряда заведений общепита в Томске и Северске, с 22 июля - автошколы, с 27 июля - музеи и парки аттракционов, с 28 июля - фитнес-клубы и бассейны (но только для людей возрасте от 14 до 65 лет), с 13 августа - кафе, фудкорты и рестораны, а с 17 августа - работу детсадов. Также 1 сентября состоятся торжественные линейки в школах региона и к учебе в очном формате приступят студенты вузов и ссузов Томска.

Как уточняет пресс-служба со ссылкой на главу региона Сергея Жвачкина, ограничения снимаются из-за благоприятной эпидобстановки в регионе. "Если эпидобстановка будет оставаться благоприятной, 1 cентября мы планируем полностью открыть детские учреждения дополнительного образования - детско-юношеские спортшколы, школы искусств, дома творчества. До 25 августа профильные департаменты образования, культуры и спорта должны провести оценку готовности этих учреждений", - цитируется в сообщении губернатор.

По последним данным регионального оперштаба, в Томской области было зарегистрировано 5 068 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3 790 человек выздоровели, 54 - умерли.