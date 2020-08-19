Главбух ГУФСИН в Иркутской области получила условный срок за превышение полномочий

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к двум годам лишения свободы условно главного бухгалтера Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) за то, что она перечислила более 14 млн рублей поставщику продовольствия за товар, который не был поставлен. Об этом в среду сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

"Собранные следственными органами СК РФ по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора главному бухгалтеру ГУФСИН России по Иркутской области. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Приговором суда должностному лицу назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Иркутский ГУФСИН в 2015 году заключил ряд госконтрактов на поставку продовольствия. Однако поставщик в установленный контрактами срок не поставил товар. Главный бухгалтер дала указание подведомственным учреждениям подготовить мнимые договоры хранения продовольствия. На основании этих договоров, а также представленных поставщиком счетов-фактур, содержащих сведения о якобы состоявшейся поставке продовольствия, обвиняемая перевела оплату компании. В результате ведомству причинен ущерб на сумму более 14 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным управлением ФСБ России по Иркутской области.