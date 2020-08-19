Внешнеторговый оборот регионов Сибири за I полугодие 2020 года снизился более чем на 20%

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот регионов Сибирского федерального округа за первое полугодие 2020 года снизился на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщил журналистам в среду в пресс-центре ТАСС заместитель начальника Сибирского таможенного управления (СТУ), начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов. Снижение показателей в экспорте и импорте наблюдается на фоне пандемии и спада внешнеторговой активности.

"Внешнеторговый оборот по Сибирскому федеральному округу в первом полугодии 2020 года составил 18,5 млрд долларов, из них экспорт составили 14,2 млрд долларов, импорт - 4,3 млрд долларов. <…> Снижение по сравнению с первым полугодием 2019 года произошло на 21,3%. Экспорт сократился на 24,5%, а импорт - на 6,1%. Снижение показателей торговли отмечается как в торговле со странами дальнего зарубежья, так и со странами СНГ", - сообщил Колыханов.

Как следует из доклада Колыханова, резкое снижение объема поставок в регионы Сибири наблюдалось с апреля 2020 года и было связано с распространением коронавируса и дальнейшим спадом внешнеторговой активности. Снижение стоимости объемов также наблюдается и в экспорте, несмотря на то, что он продолжает преобладать в большей части сибирских регионов - в 2020 году его доля составляет более 70%.

Однако в Новосибирской области, где ранее преобладал экспорт, больше половины товарооборота теперь приходится на импорт. Это связано с тем, что регион стал меньше поставлять уголь в Германию, реактивное топливо в страны дальнего зарубежья, а также лесную продукцию в Китай. На данный момент в Новосибирскую область завозят товары из 11 стран мира, среди них лидерами стали Франция, которая продолжает поставлять гражданские самолеты Airbus, Казахстан, а также Китай за счет поставок медицинского оборудования, масок и термометров.

Кроме того, Колыханов отметил, что сибирские регионы на фоне пандемии увеличили количество стран-партнеров по экспорту и импорту. Среди новых стран-партнеров в экспорте у регионов Сибири появились Гавана, Мали, Сальвадор, Парагвай и Мальта, куда поставляются минеральные удобрения, каменный уголь и другое. Среди новых стран-импортеров - Мозамбик, Андорра, Руанда, Виргинские острова и Кувейт, из которых в регионы Сибири поставляются кофе, чай, двигатели переменного тока и другое.