Суд закрыл палаточный лагерь "Спецназ дети" под Томском, работавший в период самоизоляции

ТОМСК, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора закрыли палаточный лагерь "Спецназ дети", руководство которого пренебрегло запретом на работу палаточных лагерей из-за пандемии коронавируса, открыв площадку отдыха под Томском. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора по Томской области.

"В 2020 году не допускается организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа. В связи с выявленным управлением Роспотребнадзора по Томской области фактом функционирования детского палаточного лагеря "Спецназ дети", расположенного в поселке Молодежный Томского района Томской области, материалы административного дела были переданы в судебные органы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что суд принял решение приостановить работу лагеря.

Как сообщается на сайте "Спецназ дети", за смену в летнем лагере дети обучаются стрельбе, строевой подготовке, выживанию в лесу, а также получают физическую подготовку. Лагерь принадлежит томской музыкальной студии Happy Art.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Томской области начал действовать 31 марта. Последний раз ограничения продлевались до 31 августа. По последним данным регионального оперштаба, в Томской области было зарегистрировано 5 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3 884 человека выздоровели, 54 умерли.