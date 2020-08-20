Площадь пожаров в лесах Красноярского края выросла почти на 16 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае на утро четверга достигла почти 53,6 тыс. га, сообщается в оперативной сводке регионального лесопожарного центра.

На 12:00 (08:00 мск) среды в регионе действовали 76 лесных пожаров на общей площади - 37,7 тыс. га.

"По оперативной информации на 09:00 (05:00 мск) 20 августа 2020 года на территории края действует лесных пожаров - 79, на общей площади - 53 594,1 га", - сообщается в оперативной сводке.

Горят леса в Эвенкийском, Мотыгинском, Кежемском, Туруханском, Богучанском, Северо-Енисейском, Тасеевском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В регионе действует режим ЧС в лесах. Доступ людей в леса ограничен.

По данным на 19 августа прошлого года в регионе горела тайга на 292,7 тыс. га. Всего в 2019 году в крае было зарегистрировано около 2 тыс. лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га. В основном пожары действовали на севере - в зоне контроля, где огонь тушат только в случае угрозы населенным пунктам или объектам экономики.