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В Железногорске Красноярского края "заминировали" мэрию, суд и больницы

Также в анонимном письме говорилось о детских садах, отделениях почты России и Сбербанка, людей эвакуировали, здания обследуют

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Сообщения о "минировании" администрации, больниц, суда и ряда учреждений закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Железногорск в Красноярском крае поступили в четверг на электронную почту, сообщил первый вице-мэр города Алексей Сергейкин.

"Сегодня на электронную почту одного из федеральных учреждений поступило анонимное письмо о минировании здания суда, детских садов, больниц, роддома, отделений почты России и Сбербанка, здания администрации. Эвакуированы все сотрудники и, что самое главное, дети", - написал он на своей странице в Facebook. По его словам, обследование всех зданий займет длительное время.

В четверг поступили сообщения о "минировании" ряда судов в Красноярске и на территории края.

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