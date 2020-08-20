В Новосибирске возбудили дело о невыплате 5,8 млн рублей сотрудникам мостовой компании

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Управление СК РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в размере 5,8 млн рублей работникам "Восточной мостостроительной компании". Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы директором ООО "ВМК" по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата заработной платы")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2019 года директор компании больше двух месяцев не выплачивал заработную плату 86 работникам, имея на это финансовую возможность. При этом руководитель компании оплачивал иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы. По данным из открытых источников, генеральным директором компании является предприниматель Андрей Сомов.

Как сообщает региональный СК, это уже второе уголовное дело, связанное с "Восточной мостостроительной компанией", - в феврале следственный отдел СУ СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении директора по факту невыплаты зарплаты 206 подчиненным сотрудникам с сентября по октябрь 2019 на общую сумму более 18 млн рублей.

В Арбитражном суде Новосибирской области также рассматривается иск о признании "Восточной мостостроительной компании" банкротом за долги, с заявлением обратился "Омский завод металлоконструкций". Сумма исковых требований составляет 2,1 млн рублей. Судебное заседание назначено на 25 августа.

В 2019 году в отношении предприятия было зарегистрировано два иска о банкротстве от компаний "Мостострой-Омск" и "Мосты Сибири и антикоррозионные технологии" на 1,2 млн и 4,9 млн рублей соответственно. Производство по делам закрыто.