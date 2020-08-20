Артиллеристы на ночных учениях в Туве уничтожили в горах лагерь условного противника

ТАСС, 20 августа. Расчеты самоходных артиллерийских орудий "Нона-СВК" уничтожили лагерь условного противника в ходе ночных учений в горах Тувы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Расчеты самоходных артиллерийских орудий "Нона-СВК" выполнили стрельбы по целям - живой силе и бронетехнике условного противника. Корректировку огня и контроль поражения целей обеспечивали в небе расчеты БПЛА "Орлан-10", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что перед уничтожением сил и средств условного противника была проведена разведка с использованием специального комплекса разведки управления и связи "Стрелец". Данные с него были переданы командованию.

В тактико-специальных учениях было задействовано около 500 военнослужащих и 50 единиц специальной и военной техники.