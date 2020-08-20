Арест фигурантов дела о прорыве дамб в Красноярском крае продлили до 4 февраля

Прорыв дамб на реке Сейба на золотодобывающем предприятии "Сисим" произошел 19 октября 2019 года. В результате был разрушен вахтовой поселок, погибли 20 человек, 23 человека получили травмы различной степени тяжести, а также одному человеку причинен крупный материальный ущерб. После прорыва дамб было возбуждено уголовное дело о "Нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц" (по ч. 3 ст. 216 УК РФ). Арестованы трое фигурантов: гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров.

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Арест трех фигурантов уголовного дела о прорыве каскада дамб в Курагинском районе Красноярского края, из-за которого погибло 20 человек, продлен до 4 февраля 2021 года. Об этом говорится в сообщении Красноярского краевого суда.

"Мера пресечения Ковалькову, Еганову и Александрову была вынесена в виде содержания под стражей до 4 февраля 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Ковальков в сентябре 2019 года незаконно поручил Еганову нарастить имеющиеся в карьере дамбы и накапливать за ними воду до прибытия проверяющих, чтобы скрыть факт загрязнения реки сбросами промышленных отходов. В свою очередь Еганов привлек к непосредственному руководству этими работами Александрова. В октябре 2019 года по указанию Ковалькова сброс грязной воды из созданных дамбами водохранилищ в руслоотводный канал реки Егановым и Александровым временно был прекращен.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение. По информации Красноярского краевого суда, дело передано в Курагинский районный суд. Из-за невозможности этапировать подсудимых из СИЗО в Красноярске, было проведено выездное предварительное судебное заседание.

Также после прорыва дамб было возбужденно уголовное дело по факту загрязнение рек Сейба и Сисим. По данным природоохранной прокуратуры края, ущерб составил 424 млн рублей. Росприроднадзор направил требование золотодобывающей компании "Сисим", чью дамбу прорвало в Красноярском крае, добровольно возместить вред за загрязнение рек. Компания отказалась от добровольного возмещения вреда. В настоящее время в Ленинском районном суде Красноярска рассматривается гражданский иск о возмещение вреда.