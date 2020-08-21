Оперативные службы проверяют данные о "минировании" торговых центров в Кемерове

КЕМЕРОВО, 21 августа. /ТАСС/. Оперативные службы проверяют все торговые центры в Кемерове после сообщений о возможном минировании пяти торговых комплексов. В анонимных письмах названия объектов указаны не были, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона в пятницу.

"Поступили анонимные письма, в которых речь идет о якобы минировании пяти торговых центров в Кемерове. Их названия не уточняются. Оперативные службы в настоящий момент проверяют все ТЦ в городе", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что в соседней с Кузбассом Новосибирской области сообщения о минировании объектов в области поступают уже второй день подряд. С середины августа волна сообщений о минировании судов прошла в Новосибирской и Омской областях, в Красноярском крае сообщили о минировании аэропорта. Людей эвакуировали, однако взрывных устройств обнаружено не было, по всем фактам проводятся проверки.