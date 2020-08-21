В Хакасии с 24 августа откроются все предприятия торговли и сферы услуг

ТАСС, 21 августа. Власти Хакасии приняли решения перейти с 24 августа на третий этап снятия ограничений, действующих из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Это позволит возобновить работу всем без исключения предприятиям торговли и сферы услуг, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.

Режим всеобщей самоизоляции, действовавший в Хакасии с 1 апреля, власти сняли 15 июня. Во время действия режима была приостановлена работа заведений общепита. После снятия режима всеобщей самоизоляции в регионе поэтапно была возобновлена работа летних кафе и веранд, туристических баз, кинотеатров, с 14 августа была разрешена работа кафе в помещениях. С 3 августа республика приступила ко второму этапу снятия ограничений.

"Хакасия с 24 августа переходит на третий этап снятия ограничений. На третьем этапе возобновляется работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения площади объекта, но сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора для этих отраслей", - написал Коновалов. В пресс-службе правительства уточнили ТАСС, что соответствующий документ уже подписан главой региона.

Также разрешено проведение спортивно-физкультурных мероприятий без зрителей, торжественных линеек в школах 1 сентября. Остальные массовые мероприятия остаются под запретом. Отменяются ограничения на работу образовательных учреждений. Однако в них должны соблюдаться все правила безопасности, установленные Роспотребнадзором. Лица старше 65 лет могут по собственному желанию приступить к работе либо продлить больничный лиц. Для людей с тяжелыми хроническими заболевания рекомендовано сохранять самоизоляцию. Сохраняется масочный режим в местах скопления людей. Сам режим ограничений продлен до 6 сентября.

За время пандемии, по данным оперативного штаба республики, было зафиксировано более 3,2 тысяч заражения коронавирусом, 2,9 тыс. человек выздоровели, 35 пациентов умерли.