"Распадская" может выплатить дивиденды за I полугодие из расчета 2,7 руб. на акцию

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Распадской" на заседании 20 августа рекомендовал выплатить дивиденды по итогам января - июня 2020 года из расчета 2,7 рубля на обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Таким образом, на выплату дивидендов может быть направлено почти 1,9 млрд рублей.

Датой, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 15 октября 2020 года. Выплаты будут проводиться в денежной форме.

Дивидендная политика "Распадской", принятая в марте 2019 года предполагает выплату дивидендов в размере не менее 50 млн долларов в год двумя траншами - по результатам первого полугодия и по итогам финансового года. При этом совет директоров может рекомендовать увеличить выплаты, ориентируясь на финансовые показатели компании и другие факторы. Дивиденды не будут выплачиваться, если отношение чистого долга к EBITDA превысит 2x.

О компании

"Распадская" занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области. Компания объединяет три шахты, один разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

Основным акционером компании "Распадская" является Evraz (доля более 90%).