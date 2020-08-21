Экс-чиновницу в Красноярске осудили условно за мошенничество с подарками для ветеранов

КРАСНОЯРСК, 21 августа. /ТАСС/. Бывшая сотрудница Министерства социальной политики Красноярского края приговорена к трем годам лишения свободы условно за мошенничество с подарками для ветеранов. Об этом в пятницу сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Центральный районный суд Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела по вопросам ветеранов, реабилитированных, военнослужащих и пенсионеров Министерства социальной политики Красноярского края. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием должностного положения, в особо крупном размере") <...>. Обвиняемая признала вину и заключила с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого полностью возместила причиненный государству ущерб. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в 2018 году чиновница в ходе подготовки ведомства к празднованию Дня Победы похитила бюджетные средства в размере более 2 млн рублей. Совместно с другой сотрудницей министерства и двумя представителями коммерческой компании она обеспечила заключение государственных контрактов на приобретение ценных подарков. Однако вместо указанной в контрактах бытовой техники ветеранам вручили более дешевые подарки в меньшем количестве. Оставшиеся деньги соучастники присвоили.

Сообщается, что уголовное дело в отношении других соучастников преступления расследуется.