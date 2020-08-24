Иммунитет к коронавирусу выявили у 12,4% жителей Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 24 августа. /ТАСС/. Иммунитет к коронавирусу выявлен у 12,4% обследованных жителей Красноярского края, сообщило в понедельник региональное управление Роспотребнадзора.

"По результатам лабораторных исследований установлено, что коллективный иммунитет среди населения Красноярского края на момент проведения обследования составил 12,4 %. Максимальные показатели отмечались среди лиц 18-29 лет (15,2 %) и у пожилых лиц старше 70 лет (13,4 %)", - говорится в сообщении.

Обследование проводилось среди представителей всех возрастов с конца июня до конца июля. Всего было протестировано около 3 тыс. человек. В лабораторных исследованиях принимали участия специалисты регионального управления Роспотребнадзора, краевого Центра гигиены и эпидемиологии, Минздрава края и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Проведение таких обследований необходимо для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в регионе и планирования профилактики распространения коронавирусной инфекции. Изучение популяционного иммунитета будет продолжено.

Всего в Красноярском крае с начала пандемии коронавирусом заразились около 16 тыс. человек, порядка 13 тыс. выздоровели, 423 умерли.