Апелляционный суд оставил в силе решение о банкротстве "Сибмоста"

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Седьмой арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы московской компании "Сибмост групп", поданную предприятием на решение новосибирского суда о признании банкротом "Сибмоста", одной из крупнейших строительных компаний за Уралом. Об этом говорится в материалах суда.

"Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - сказано в карточке арбитражного дела.

Детали решения суд не приводит, резолютивная и мотивировочная части на сайте еще не опубликованы. Апелляционную жалобу представители "Сибмост Групп" подали в мае, однако суд оставил ее рассмотрение без движения, так как компания направила ее с нарушением, не прикрепив подтверждение о вручении документа сторонам, участвующим в деле. После того, как истец устранил замечания суда, суд принял заявление к производству.

Компания "Сибмост" занималась строительством третьего моста через реку Обь стоимостью 14,8 млрд рублей в качестве генподрядчика. Она пыталась взыскать с властей Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков, которые возникли из-за несвоевременного предоставления участков под строительство, но арбитраж отказал ей. Летом 2016 года субподрядчик "Сибмоста" потребовал его банкротства, тогда в дело в качестве кредиторов вступили Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк и Федеральная налоговая служба. В 2017 году были признаны банкротами экс-совладельцы компании Владислав и Альберт Кошкины, которые продали компанию Объединенному мостостроительному предприятию, принадлежащему АФК "Система" и Сбербанку.

В мае 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в компании. В феврале 2020 года на собрании кредиторов "Сибмоста" было принято решение о заключении мирового соглашения. Однако арбитражный суд отказал в утверждении мирового соглашения "Сибмостом" и кредиторами, предусматривающее прощение 75% долгов, общая сумма которых составляет около 8 млрд рублей. В мае 2020 года в компании ввели конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

"Сибмост" является подрядчиком ряда крупных инфраструктурных проектов в регионах Сибири: строительство Восточного автомобильного обхода Новосибирска, стоимость первого участка которого оценивалась ранее в 10,3 млрд рублей, реконструкция участка автомобильной дороги в Хакасии, соединяющей регион с соседними Красноярским краем и Тувой.