На Алтае на 3 млн рублей оштрафовали золотодобытчиков за загрязнение трех рек

ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 августа./ТАСС/. Прокуратура Республики Алтай в ходе проверки обнаружила, что три золотодобывающие компании в ходе своей деятельности загрязняли воду в реках Каурчак, Чулта и Кубанак. Было возбуждено 30 дел об административных правонарушениях, а должностные лица и добывающие компании оштрафованы на сумму более 3 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура Республики Алтай проверила исполнение федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды золотодобывающими организациями региона. Проверкой установлены факты загрязнения воды в реках Каурчак, Чулта и Кубанак взвешенными веществами в результате добычи обществами с ограниченной ответственностью "Майский", "Вера" и "Алтайгеоресурс" рассыпного золота с нарушениями природоохранных норм", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам проверки было возбуждено 30 дел об административных правонарушениях, должностные лица и добывающие компании оштрафованы на сумму более 3 млн рублей.

После проверки восстановлены дамбы отстойников с загрязненной водой, ликвидирован канал для слива побочных продуктов золотодобычи в водные объекты, на участках лесного фонда ликвидированы свалки отходов производства и потребления, налажены сбор и ликвидация таких отходов. Использование водных объектов в отсутствие разрешительных документов прекращено. Две из трех организаций уже начали возмещать ущерб.