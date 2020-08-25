В Иркутской области пропавший рыбак самостоятельно вышел из тайги, проведя в лесу 12 дней

ИРКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Пропавший в Катангском районе Иркутской области рыбак самостоятельно вышел из тайги. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Для розыска пропавшего была создана поисковая группа из числа сотрудников полиции, спасателей и работника лесничества. Однако поиски не принесли результатов. На двенадцатый день гражданин самостоятельно нашел выход из тайги. Как выяснилось, возвращаясь домой, он отклонился от нужного маршрута и ушел в другую сторону", - говорится в сообщении полиции.

По словам спасенного, все это время он питался ягодами и грибами, а уберечься от хищников ему помогали две его собаки.

В полицию обратились его родственники, которые сообщили, что 12 августа мужчина ушел из поселка Бур на реку порыбачить и не вернулся. Водоем расположен в 20 км от населенного пункта. На поиски мужчины МЧС 18 августа направило вертолет со спасателями.

По данным ГУ МВД России по Иркутской области, за лето 2020 года поступило 31 заявление о пропаже людей, которые отправились в лес или на рыбалку. Из них 19 найдены.