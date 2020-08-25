Экс-главу похоронной службы Барнаула оштрафовали за незаконное предпринимательство

БАРНАУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Суд признал виновными и приговорил к штрафу в размере 400 тыс. рублей бывшего главу муниципальной похоронной службы Барнаула и его отца за незаконную предпринимательскую деятельность.

Установлено, что с 2018 по 2020 год они осуществляли ритуальные услуги без регистрации юридического лица, используя для этого в том числе ресурсы муниципального предприятия, и извлекли незаконный доход на сумму порядка 10 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В марте 2020 года краевой СК сообщил, что сотрудники УФСБ по Алтайскому краю уличили руководителя муниципального унитарного предприятия (МУП) "Специализированная похоронная служба Барнаула" и его отца - специалиста по оказанию ритуальных услуг ООО "Сибинтекс" - в незаконной предпринимательской деятельности. СК возбудил уголовное дело.

"Бывший директор МУП "Специализированная похоронная служба г. Барнаула" и его отец признаны виновными в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности по оказанию ритуальных услуг. <…> Следствием собрана достаточная доказательственная база, которую суд принял во внимание, назначив подсудимым наказание в виде 200 тысяч рублей штрафа каждому", - говорится в сообщении.

Обвинение было предъявлено по ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере"). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершенном преступлении.