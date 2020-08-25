В Красноярске началась расчистка русла обмелевшей протоки Енисея

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Расчистка Абаканской протоки Енисея, русло которой обмелело и заросло водорослями, началась в Красноярске. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

"Красноярское муниципальное специализированное автотранспортное предприятие приступило к расчистке русла Абаканской протоки Енисея. Планируется убрать пять островных участков щебеночных насыпей, которые препятствуют свободному движению воды, и очистить водоем от водорослей. В целом подрядчик поднимет со дна 25 тыс. кубометров насыпи", - сообщили в министерстве.

Также из реки удалят водоросли на более 146 тыс. кв. м. Расчистку протоки планируется завершить в октябре 2020 года.

В министерстве ТАСС пояснили, что на расчистку выделено 17,5 млн рублей из краевого бюджета.